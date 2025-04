Mit Ikke & Co: Mallorcparty in Geichlingen  – Ballermann-Feeling in der Südeifel! 

GEICHLINGEN. Wenn sich der Sportplatz in Geichlingen zur Partyoase inklusive Insel-Feeling verwandelt, dann weiss jeder: Der SC Geichlingen/Koxhausen 1966 e.V. lässt es wieder krachen und lädt zur jährlichen Mallorca-Party! Am Samstag, dem 7. Juni 2025, steigt das Partyhighlight mit echtem Ballerman-Flair! Auf der Bühne geben IKKE Hüftgold, Malle Anja, Minnierock, Franco Piccolini & Luigi Ferrari Vollgas – echtes Insel-Feeling garantiert!

Was als mutige Idee begann lockt mittlerweile hunderte Feiernde in die Südeifel – oder besser gesagt: bis zu 2.000 Partygäste! Schon zum neunten Mal wird in Geichlingen gefeiert, als stünde man mitten auf der Playa!

Ein Abend, der nach Insel klingt! Was sonst auf der Schinkenstraße für Stimmung sorgt, gibt’s in Gleichlingen live und ohne Flugticket, direkt aus der Playlist auf die Bühne:

IKKE Hüftgold

Malle Anja

Minnierock , Franco Piccolini & Luigi Ferrari

, und die DJ Project Allstars,

Mehr Mallorca geht nicht.

Auch das Getränkeangebot, mit unter anderem Longdrinks aus dem Liter-Glas, Sangria aus dem Eimer, Desperados und Corona, sorgen für die gewohnte Wolfühltamosphäre aus dem Megapark, Bamboleo und Bierkönig!

Engagement und Ehrenamt – Sportplatz wird zur Mallorca-Hochburg

Was die Party ebenfalls besonders macht, ist das außergewöhnliche Engagement von über 140 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Sportclubs. Mit Leidenschaft, Herzblut und Liebe zum Detail sorgt das Team dafür, dass sich der Sportplatz für eine Nacht in eine echte Mallorca-Hochburg verwandelt. Vom ersten Lichterketten-Haken bis zum letzten abgespülten Maßkrug -Teamarbeit, die man nicht nur sieht, sondern spürt

Ob zum ersten Mal oder als Stammgast, wer einmal da war, kommt meist wieder! Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte sich frühzeitig sein Ticket sichern. Also: Kalender raus, Freunde zusammentrommeln – und mitfeiern!

OSTER-SPECIAL mit 20 % Rabatt (Code: Ostern20)

Die Fast-Lane-Tickets sind ab sofort für 24,90 € unter www.mallorcaparty-geichlingen.de erhältlich – limitiert und heiß begehrt. Damit geht’s am Abend direkt vorbei an der Schlange – und rein in die Feierzone.