RLP: Pferde machen Osterausflug Richtung Autobahn – Polizei fängt sie ein

ZWEIBRÜCKEN. Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Polizei Zweibrücken über vier freilaufende Pferde in der Wattweilerstraße informiert. Auch wenn es verständlich ist, dass sogar die Pferde auf Ostereiersuche gehen wollten, so war der Ausflug doch gefährlich für den Straßenverkehr und natürlich die Tiere selbst.

Nach kurzer Suche fanden die Einsatzkräfte die aufgeweckte Pferdegang in der Wolfslochstraße auf dem Weg, die nahegelegene Autobahn zu erkunden. Den Polizeibeamten gelang es – wenn auch ohne Lasso – die Pferde auf einem ortsansässigen Firmengelände zu sichern bis die Besitzerin ihre neugierigen Pferde vom Osterausflug zurück auf die Koppel brachte. (Quelle: Polizeiinspektion Zweibrücken)