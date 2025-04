++ Werner S. (60) im Saarland vermisst – Notlage möglich ++

SAARBRÜCKEN. Seit Donnerstag, den 17.4.2025, wird 60-jährige Werner Spengler aus Saarbrücken vermisst. Er verließ an besagtem Tag sein Wohnanwesen in Saarbrücken in unbekannte Richtung.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet oder ihm etwas zugestoßen sein könnte. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Vermissten. Herr Spengler ist 185 cm groß, westeuropäischer Phänotyp, hat eine normale Figur, dunkelbraune mittellange Haare.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)