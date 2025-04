Wittlich: Abbiege-Crash – Biker wird auf Motorhaube geschleudert

WITTLICH. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, ereignete sich am Dienstag, 15.04.2025, gegen 15.00 Uhr in der Trierer Landstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein 71-jähriger Fahrzeugführer beim Abbiegen den bevorrechtigten 17-jährigen Fahrzeugführer eines Motorrads.

Durch den Zusammenstoß wurde der Biker auf die Motorhaube des PKW geschleudert.

Der Kradfahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektio Wittlich und ein Rettungswagen.