Gründungsversammlung der Bambinifeuerwehr Daun-Waldkönigen

DAUN-WALDKÖNIGEN. Seit Anfang Mai 2024 gibt es in Waldkönigen eine eigene Bambinifeuerwehr. Nun wurde dieser Meilenstein mit der Gründungsveranstaltung am 29. März 2025 offiziell gefeiert. Damit ist Daun-Waldkönigen die vierte Bambinifeuerwehr in der Verbandsgemeinde Daun, neben Daun, Schönbach und Üdersdorf.

Aktuell besteht die Bambinifeuerwehr Daun-Waldkönigen aus sieben Mitgliedern – vier Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen sechs und acht Jahren. Betreut werden sie von Gruppenleiterin Stefanie Scholzen, Betreuerin Nadine Jaquemod und Wehrführer Hermann-Josef Maier. „In den Gruppenstunden, die alle drei Wochen an einem Montagabend stattfinden, bieten wir abwechslungsreiche Aktivitäten wie Spieleabende, Bastelaktionen und spannende Experimente an. So ermöglichen wir den Kindern eine spielerische Einführung in die Feuerwehrarbeit“, erklärt Hermann-Josef Maier, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Daun-Waldkönigen.

Die Arbeit der Bambinifeuerwehren ist unglaublich wichtig: Sie bietet den Kindern schon von klein auf eine spielerische Heranführung an die Feuerwehrtätigkeit und fördert gleichzeitig die frühzeitige Brandschutzerziehung. Dabei lernen die Kinder nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Feuer und Notfällen, sondern auch die Wichtigkeit von Teamgeist und Hilfsbereitschaft.

„Die Bambinifeuerwehren leisten einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Feuerwehren, denn ohne engagierte junge Mitglieder gibt es keine Feuerwehr von morgen. Daher gilt allen, die sich für diese wertvolle Arbeit engagieren, ein herzlicher Dank: den Betreuern, den Mitgliedern der aktiven Feuerwehr sowie den Eltern, die ihre Kinder unterstützen. Den Bambinis wünschen wir viel Spaß und spannende Erlebnisse“, so Bürgermeister Thomas Scheppe im Rahmen der Gründungsveranstaltung.

In Daun gibt es die Bambinifeuerwehr seit 2010, aktuell besteht sie aus 10 Kindern. Die Bambinifeuerwehr Schönbach wurde ebenfalls 2010 gegründet und zählt derzeit 14 Mitglieder. In Üdersdorf sind die Bambinis seit 2017 aktiv und bestehen aktuell aus zwei Gruppen mit insgesamt 23 Kindern. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Daun)