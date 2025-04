Trier: Dieb klaute zwei E-Scooter aus Wohn- und Bürohaus – Täter mit Foto gesucht

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, betrat ein bisher unbekannter Mann in der Nacht zum Samstag, den 12. Oktober 2024, gegen 3 Uhr unberechtigterweise ein Wohn- und Geschäftshaus in der Sichelstraße in Trier.

Zutritt verschafft er sich über die Tiefgarage. Von hier aus gelangte der Unbekannte in das Treppenhaus, aus dem er zwei hochwertige E-Scooter der Marke Changzhou entwendete.

Hierzu brachte er die Scooter einzeln durch die Eingangstür nach draußen und verließ zuletzt gegen 3.15 Uhr das Anwesen. Die Fahrzeuge waren mit den Versicherungskennzeichen 594 NLP und 595 NLP versehen.

Täterbeschreibung: Kräftige Statur; volles, dunkles Haar; dunkle, eckige Brille; dunkel gekleidet mit einer Steppjacke, dunkler Jeans und weißen Turnschuhen; am linken Handgelenk trug er eine silbermetallene Armbanduhr; ferner trug er auf dem Rücken einen Rucksack unbekannter Marke.

Fahndungsfoto:

Hinweise zur Tat und dem unbekannten Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0651/983-43390.