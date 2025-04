180 Polizisten im Einsatz: Razzien gegen Drogenbande in RLP, Hessen und Bayern

MAINZ/WIESBADEN/FRANKFURT a. M./INGOLSTADT. Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Mainz hat die Kriminaldirektion Mainz eine bundesweit vernetzte Tätergruppierung aufgedeckt, entsprechende Untersuchungshaftbefehle erwirkt und große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Die Gruppierung steht in Verdacht, über Messenger-Dienste organisierten Betäubungsmittelhandel betrieben zu haben.

Durch umfangreiche verdeckte Maßnahmen konnte eine organisierte Struktur mit definierten Verantwortlichkeiten für unter anderem Beschaffung, Logistik und Vertrieb ausgemacht werden. Die Hauptakteure saßen im Rhein-Main-Gebiet sowie in Bayern. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgte nach derzeitigem Erkenntnisstand größtenteils über den Postweg.

Ende Februar 2025 ging das Ermittlungsverfahren in die offene Phase über. Es kam zu Durchsuchungsmaßnahmen, Festnahmen und Sicherstellungen. Beteiligt waren rund 180 Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern. Insgesamt wurden an einem Tag parallel 17 Objekte in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Ingolstadt und den Landkreisen Groß-Gerau und Mainz-Bingen durchsucht. Dabei wurden Bargeld im sechsstelligen Bereich, diverse Datenträger und Kommunikationsmittel, eine Schreckschusswaffe und Munition sowie rund drei Kilogramm Ecstasy, vier Kilo Kokain, 38 Kilo Cannabisprodukte, 21 Kilo Amphetamin, ein Kilo Crystal Meth sowie jeweils mehrere Hundert Gramm Heroin, Ketamin und kristallines MDMA, zudem LSD-Stripes sichergestellt. Elf Personen im Alter zwischen 23 und 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen acht erließ ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle, von denen einer zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzt wurde.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten darüber hinaus Mitte März 2025 zwei Betäubungsmittelbunker in Mainz und Wiesbaden lokalisiert werden. Von hier aus wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand weitere Betäubungsmittelgeschäfte abgewickelt. Nach einer Übergabe von 25 Kilogramm Marihuana wurden vier Objekte in Mainz und Wiesbaden durchsucht. Hierbei wurden 72 Kilogramm Marihuana, rund fünf Kilo Haschisch, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie mehrere Hundert Codein-Flaschen, 44.000 Euro Bargeld und diverse Verpackungs- und Versandmaterialien sichergestellt. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen, gegen drei wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)