„Blau-Weiß“ Ehrang stellt Prinzenpaar: Mit Schwert, Charme und Krone in die Session 2025/2026

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 hat die designierten Tollitäten für die kommende Session bekannt gegeben und stellt turnusgemäß in der Session 2025/2026 das Prinzenpaar in Triers flächenmäßig größtem Stadtteil.

TRIER-EHRANG. Auf dem traditionellen Heringsessen im Ernst-Freichel-Saal vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes stellten die „Blau-Weißen“ am 15. März die designierten Tollitäten Ehrangs für die neue Session vor: Prinz Stefan II. (Flesch) von REWE Familie Pojanow und Prinzessin Tamara I. (Flesch) von den Kylltal Reisebüros. In Amt und Würden erhoben werden die beiden im Rahmen der Inthronisation am 15. November.

Auch im wahren Leben sind Prinz und Prinzessin ein Paar. Dass beide bekannte und langjährig ansässige Unternehmen in ihren Titeln tragen, verdankt der Verein seinen Ehrensenatoren und langjährigen Partnern Wladimir Pojanow und Thomas Müller.

Verdiente Mitglieder mit jahrzehntelanger Leidenschaft für den Karneval

Tamara (38) ist gelernte Hauswirtschafterin und in einer Kindertagesstätte tätig. Sie blickt als Mitglied seit 1987 und damit von Geburt an auf eine beeindruckende karnevalistische Vita bei „Blau-Weiß“ Ehrang zurück: So durchlief sie von 1992 bis 2011 die Kinder-, Jugend- und Große Garde, war von 1997 bis 2011 Teil der Traditionsgruppe „Fahnenschwenker“ und unterstützte darüber hinaus von 2009 bis 2020 ihre Mutter und langjährige Aktive Petra Valerius als Co-Leiterin dieser Formation.

Stefan (39) ist Schreiner von Beruf und arbeitet in Luxemburg. Er gehört dem Verein seit 2002 an, war von 2001 bis 2006 Teil der Fahnenschwenker und unterstützte einige Jahre das technische Team im Bühnen- und Wagenbau. Ihr Glück machen die drei Töchter Kimberly (13), Beverly (9) und Sally (7) perfekt – ebenfalls alle Vereinsmitglieder seit ihrer Geburt. Wohnhaft ist die Familie im Hochwald in Thomm.

Lange geplant – jetzt wird’s wahr

Ihr närrischer Traum reifte bereits seit 2002. Eine Vision, die nun Wirklichkeit wird. Unter dem Motto „Ritter, Gaukler, Burgverwalter – Foasenicht im Mittelalter“ werden die beiden die närrische Regentschaft übernehmen und das närrische Volk mit Würde, Frohsinn und mittelalterlichem Charme durch die fünfte Jahreszeit führen. „Seit dem Schärensprung in Biewer 2002 war da dieser Traum – einmal selbst als Prinzenpaar auf der Bühne zu stehen. Dass wir ihn jetzt, 23 Jahre später, Wirklichkeit werden lassen dürfen, erfüllt uns mit Stolz und tiefer Dankbarkeit“, so die künftigen Tollitäten.

Alle Infos und Termine zur bevorstehenden Session 2025/2026 gibt es unter www.blau-weiss-ehrang.de/karneval-2026.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909)