Gymnasium Hermeskeil: Starke Siege der U15- und U17-Fußballerinnen

HERMESKEIL. Nach dem herausragenden Sieg der U15-Mädchenmannschaft des Gymnasiums Hermeskeil gegen die Auswahl der IGS Herrstein/Rhaunen konnte die U17-Mädchenmannschaft gegen denselben schulischen Gegner ebenfalls gewinnen und damit jeweils in den Regionalentscheid einziehen.

Dabei trägt die Kooperation mit der JSG Hochwald-Bostalsee und dem Hermeskeiler SV erneut Früchte. Die Fußballmädchen des Gymnasiums Hermeskeil konnten zwei starke Siege einfahren:

Im Spiel der U17-Mädchenmannschaft gegen die IGS Herrstein/Rhaunen gewann das Team mit 4:0 (3:0). Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Annika Schön, die viermal für das Gymnasium ins Netz traf, während Kapitänin Hanna Mendryscha das Team stark anführte. In der Verteidigung sorgten Leni Gläser, Viktoria Malburg und Johanna Schu für Stabilität und im Tor zeigte Romy Schleier mit mehreren guten Paraden ihr Können.

Zuvor schon konnte die U15-Mädchenmannschaft einen beeindruckenden 12:0-Sieg erspielen. Bereits zur Halbzeit führte die Mädchenauswahl des Gymnasiums Hermeskeil mit 4:0. Bereits hier zeigte sich, dass die Abwehr in diesem Spiel nicht gewillt war, ein Gegentor zuzulassen. Spielführerin und Saar-Auswahlspielerin Annika Schön lenkte die Mannschaft aus der zentralen Mitte heraus und war maßgeblich an der Spielgestaltung beteiligt. Die Stürmerinnen setzten die gegnerische Abwehr permanent unter Druck, sodass in der zweiten Halbzeit die Hermeskeiler Mädchen ihre Dominanz fortsetzten und acht weitere Tore erzielten, was den beeindruckenden Endstand besiegelte.

Mit diesen Ergebnissen sind beide Mädchenmannschaften sicherlich bestens für den kommenden Regionalentscheid gerüstet. Die gesamte Schulgemeinschaft drückt ihnen die Daumen und freut sich auf ein weitere spannende Spiele. (Quelle: Gymnasium Hermeskeil)