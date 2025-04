Trier: 64 Sirenen funktionsfähig – Britten: „Meilenstein für den Bevölkerungsschutz“

TIRER. Am vergangenen Samstag um 12 Uhr waren sie in Trier nicht zu überhören: Die Sirenen im Stadtgebiet wurden getestet. Bis Ende des Monats wird das Sirenennetz voll funktionsfähig sein. Feuerwehrchef Andreas Kirchartz machte deutlich, dass man sich aber nicht nur auf die Sirenen verlassen sollte.

Im Dezember 2021 hat der Stadtrat den Aufbau eines Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung beschlossen. Auslöser waren unter anderem auch die Flut-Ereignisse im Stadtteil Ehrang und im Ahrtal im Juli 2021. Bis Ende dieses Monats – und damit gute drei Jahre nach dem Beschluss – umfasst das Trierer Sirenennetz 64 Sirenen und ist voll funktionsfähig. Das Konzept stellten Feuerwehrdezernent Ralf Britten, Feuerwehrchef Andreas Kirchartz und SWT trilan Geschäftsführer Martin Marx bei einem Pressetermin vor.

Feuerwehrdezernent Ralf Britten bezeichnete das Netz als „Meilenstein für den Bevölkerungsschutz“. Der schnelle Aufbau zeige, dass die Stadt Trier ihre Verantwortung für den Bevölkerungsschutz ernst nehme. Die Planung und der Aufbau waren mit vielen Herausforderungen verbunden, so gab es beispielsweise bundesweite Lieferengpässe.

Die Sirenen sind Teil des Warnmittel-Mixes der Berufsfeuerwehr. Darunter ist zu verstehen, dass die Feuerwehr im Schadens- oder Krisenfall verschiedene Kommunikationskanäle benutzt, um die Bevölkerung zu warnen und zu informieren. Dazu zählen – neben den Sirenen – Warnapps (wie NINA oder KatWarn), Warnmeldungen über Cell-Broadcast, Durchsagen mit Warnfahrzeugen sowie Kommunikation über die Medien (Radio, Print, Online und Social Media).

Eine Herausforderung für die Sirenen sind die Schallschutzanforderungen an modernen Wohnhäusern. „Den gesetzlichen Anspruch erfüllen wir, aber nicht jeder Bürger wird nachts durch den Sirenenalarm geweckt werden“, so Feuerwehrchef Andreas Kirchartz. Deshalb appellierte Kirchartz auch an die Bevölkerung: Jede Bürgerin und jeder Bürger müsse sich darauf vorbereiten, dass es möglicherweise zu einem Schadens- oder Krisenfall komme. Die Sirenen dienen der Sensibilisierung, jeder Mensch habe dabei aber auch eine Eigenverantwortung.

SWT trilan Geschäftsführer Martin Marx erklärte, dass ursprünglich 55 Sirenen geplant waren. Doch die besondere Topografie in Trier – mit dem engen Tal, den Höhenstadtteilen und Ausläufern wie „Auf der Bausch“ in Ehrang – machte schnell deutlich, dass mehr Sirenen benötigt werden. Das Netz umfasst jetzt 64 Sirenen, die im Notfall auch ohne Strom funktionieren.

Wann werden die Sirenen ausgelöst?

– Unwetter, zum Beispiel schwere Stürme oder Hochwasser

– Ausfall der Versorgung, zum Beispiel Strom, Gas oder Wasser

– Austritt von Gefahrenstoffen

– Großbrände

– Waffengewalt und Angriffe

Wann sind die nächsten Tests?

Die neuen Sirenen werden am Dienstag, 22. April (auf der Karte rot eingezeichnet), und Mittwoch, 23. April (orange), mit einem kurzen Funktionstest getestet. Anschließend sind sie voll funktionsfähig und umfassend an das städtische Sirenennetz angeschlossen.

Alle Sirenen werden am ersten Samstag im Quartal um 12 Uhr getestet. Der letzte Test erfolgte am vergangenen Samstag, 4. April. Die nächsten Tests sind am 5. Juli und 4. Oktober.

Wie verhalte ich mich richtig?

1. Zunächst geschlossene Räume aufsuchen. Fenster und Türen schließen. Der Sirene kann eine Durchsage folgen. Sie gibt Informationen, wie Sie sich nun verhalten sollen, zum Beispiel ob Sie weiter im Haus bleiben oder es umgehend verlassen sollen. Denken Sie an die Menschen in Ihrem Umfeld: Informieren Sie Nachbarn und Passanten.

2. Informationen einholen, welche Gefahr vorliegt und wie Sie sich weiter verhalten sollen – zum Beispiel über Warnapps, das Radio, im Internet etc.

3. Entwarnung abwarten oder weiteren Hinweisen folgen.

Aktuelle Informationen und Hör-Beispiele zu den Sirenen gibt es auf trier.de/warnung. (Quelle: Stadt Trier)