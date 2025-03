TRIER. Am Sonntag, dem 23.3.2025, teilte ein Passant der Trierer Polizei gegen 00.00 Uhr mit, dass er im Bereich der Jugendherberge auf eine junge Frau aufmerksam geworden sei, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und schreiend in Richtung des Moselradweges unterwegs war. Der Hinweisgeber verlor die Frau anschließend aus den Augen.

Aufgrund des unklaren Sachverhaltes erfolgte in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Trier eine umfangreiche Absuche des Uferbereiches. Hierbei kamen u.a. ein Boot der Feuerwehr sowie eine Drohne zum Einsatz. Die Absuche führte nicht zum Auffinden der gemeldeten Person. Weitere Hinweise zu dem Vorfall gingen nicht ein. (Quelle: Polizeidirektion Trier)