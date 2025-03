Mosel: Crash von Motorrad mit Pkw auf B53 – Biker verletzt ins Krankenhaus

MÜLHEIM AN DER MOSEL. Wie die Polizei Bernkastel Kues mitteilt, kam es am Freitag, 21.03.2025, gegen 17.00 Uhr, auf der B53 bei Mülheim an der Mosel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer.

Diese kollidierten im Einmündungsbereich, so dass der Motorradfahrer zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte.

Er wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.