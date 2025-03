Ordnungsamt rettet abgestürzte Frischlinge in Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. In Idar-Oberstein hat das Ordnungsamt einen ungewöhnlichen Einsatz absolviert. Zwei Frischlinge waren vom Schlossberg in Idar-Oberstein abgestürzt und in der Nähe der Hauptstraße in eine Notlage geraten.

Die Polizei entdeckte die Tiere und alarmierte das Ordnungsamt.

Tierische Rettungsaktion erfolgreich

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes fingen die Frischlinge, die hinter einem Zaun an einem Trafohäuschen kauerten, ein und brachten sie in einer Transportbox zurück in ein Waldstück auf dem Schlossberg.

Die Tiere wurden dort wieder freigelassen. Die Mutter der Frischlinge wurde nicht gefunden.