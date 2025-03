Wohnmobil kracht in Transit auf A6: Schwerverletzte und Totalschaden!

RAMSTEIN-MIESENBACH. Auf der Autobahn A6 zwischen Landstuhl und Einsiedlerhof kam es am Sonntagabend zu einem heftigen Auffahrunfall.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Ford Transit war auf der rechten Fahrbahn unterwegs, als ein VW Wohnmobil mit voller Wucht ins Heck krachte.

Zwei Schwerverletzte, Fahrzeuge Schrott

„Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus“, so die Polizei. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Fahrzeuge Totalschaden erlitten und abgeschleppt werden mussten.

A6 kurzzeitig gesperrt, Ursache unklar

Für die Unfallaufnahme musste die A6 kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.