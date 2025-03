LÖSNICH. Obermeister Markus Berg wurde von den Mitgliedern seiner Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Anfang März hatte die turnusmäßige Neuwahl des Innungsvorstandes im Rahmen der Mitgliederversammlung stattgefunden.

Bergs Stellvertreter ist Matthias Gillen. Er löste Christoph Althoff ab. Durch Wiederwahl bestätigt wurden die drei Beisitzer Ewald Esseln, Christian Bohn und Heinz Reh. Neu als Beisitzer sind Laurin Oster und Markus Reichert in den Vorstand hinzugekommen. Sie lösen ihre Handwerkskollegen Gerd Conrad und Karl Josef Simon ab. Lehrlingswart bleibt Eugen Ziegenhagel und auch die beiden Kassenprüfer Oliver Beicht und Günter Herges stehen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren als Innung viel bewegt und haben auch bis 2030 einiges vor„, ließ Obermeister Berg vorausblicken. Als Vorschau auf 2025 informierte er über verschiedene Weiterbildungsangebote und lud seine Fachkollegen zu den nächsten Innungsstammtischen im Juni und September ein. Im Jahresrückblick hob er die Teilnahme an der Fachmesse Dach+Holz in Stuttgart hervor, die Tagung des Berufsbildungsausschusses in Mayen, der Landesverbandstag im Westerwald also auch den Familientag der Innung und das Azubi-Grillen. Für die sehr gute Organisation des Familientages bedankte Berg sich bei Familie Esseln. Der diesjährige Familientag wird von der Nachbarinnung Westeifel ausgerichtet.

Landesverbandsgeschäftsführer Andreas Unger informierte über den jüngsten Tarifabschluss im Dachdeckerhandwerk und berichtete über die positive Entwicklung der Ausbildungszahlen. Hier ist ein Zuwachs von über acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Ehrung von Linus Esseln und Nina Weber für ihre herausragenden Leistungen bei Kammer-, Landes- und Bundeswettbewerben. Nina Weber wurde zudem für ihre Teilnahme an den World Skills ausgezeichnet.

Abgerundet wurde der Abend durch Informationen der beiden Fördermitglieder Prefa und Via-Dachteile. Über die Möglichkeit der betrieblichen Krankenversicherung informierte der Innungspartner Signal-Iduna.

Obermeister Berg: „Wir danken unseren Fördermitgliedern und Partnern für deren inhaltliche Unterstützung der Versammlung. Auch der Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft, die uns kulinarisch versorgt hat, ein herzliches Dankeschön.“ (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)