SAARBRÜCKEN. Am 7.3.2025 wurde der Polizei in Saarbrücken gegen 19.29 Uhr per Notruf ein Unfallgeschehen im Bereich des Stadens mitgeteilt. Durch die Einsatzkräfte konnte an der Unfallstelle festgestellt werden, dass ein 24 Jahre

alter Motorradfahrer zuvor die Straße am Staden befuhr.

Nach Zeugenangaben habe der Fahrer des Motorrades im Zuge eines Überholmanövers mutmaßlich die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei in der Folge mit drei am Fahrbahnrand geparkten PKW kollidiert. Der Fahrer des Motorrades stürzte hierbei und blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auf der Fahrbahn liegen. Nach bisherigem Kenntnisstand blieb der Motorradfahrer weitgehend unverletzt, wurde jedoch zwecks vollständiger Abklärung durch Rettungskräfte in das Klinikum Saarbrücken verbracht. Die Unfallstelle in der Straße „Am Staden“ war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt worden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)