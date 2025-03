BARWEILER. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich die Menschen auf ein frühlingshaftes Wochenende freuen. Am Freitag gebe es viel Sonne und zeitweise noch ein paar Wolken, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 16 bis 19 Grad.

Am Samstag wird es in den beiden Ländern sonnig und oft wolkenlos. Das Thermometer zeigt laut Vorhersage maximal 15 bis 19 Grad an. Dazu gehe ein schwacher, teilweise mäßiger Wind.

Auch am Sonntag wird heiteres bis sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen steigen bei schwachem Wind auf Höchstwerte von 15 bis 19 Grad. (Quelle: dpa)