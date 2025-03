Zwei Tote: Autofahrer von Mannheim kommt aus Rheinland-Pfalz

In der Innenstadt von Mannheim fährt ein Auto in eine Menschenmenge, dabei kommen laut Sicherheitskreisen zwei Menschen ums Leben. Der Fahrer des Wagens kommt aus Rheinland-Pfalz.

MANNHEIM. Bei dem Mann, der in Mannheim mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast sein soll, handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen aus Rheinland-Pfalz.

Das hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) der dpa mitgeteilt.

In Mannheim war nach Polizeiangaben ein Auto mitten in der Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Dabei kamen nach Angaben aus Sicherheitskreisen zwei Menschen ums Leben, weitere wurden laut Polizei verletzt. Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwischen fünf und zehn Menschen verletzt.

Was wir wissen