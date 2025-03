Luxemburg: 100-Millionen-Euro-Fund – 500 Kilo Kokain am Flughafen entdeckt!

Es ist der bislang größte Drogenfund in einer Luftfracht in Luxemburg. Das Kokain kam aus Brasilien und war auf Paletten von Speisestärke versteckt.

LUXEMBURG. Gut 500 Kilogramm Kokain haben Zöllner am Luxemburger Flughafen in einer Luftfracht aus Brasilien entdeckt.

Das Kokain sei «raffiniert» in 3,6 Tonnen Speisestärke versteckt gewesen, die auf fünf Paletten verteilt waren, teilte der Luxemburger Zoll mit. Der Wert der beschlagnahmten Drogen werde auf rund 100 Millionen Euro geschätzt.

Dieser Fund sei der «bislang größte Drogenaufgriff im Bereich der Luftfracht in Luxemburg», hieß es in der Mitteilung. Die Ware sei Anfang Februar im Frachtbereich des Flughafens gründlich überprüft worden, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Bei der Stärke handelte es sich um Tapioka, die aus der Maniokwurzel gewonnen wird.