„Kreiau“! Wittlicher Möhnen stürmen wieder Rathaus über lange Leiter

WITTLICH. Die Sonne lachte heute in Wittlich für die närrischen Weiber. Die Möhnen kletterten auf einer Leiter wieder fünf Meter hoch, um das Rathaus zu erstürmen. In Rheinland-Pfalz hat der Straßenkarneval begonnen.

Pünktlich gegen 11.11 Uhr erstürmten heute in Wittlich erstürmten mit lauten „Kreiau-Rufen“ die Möhnen – also närrische Weiber – über eine Leiter das Alte Rathaus in fünf Metern Höhe.

Bei strahlendem Sonnenschein seien mehr Menschen gekommen als vor einem Jahr, hieß es bei der Stadt. «Der Marktplatz war voll.»

Im Rathaus entmachteten die närrischen Weiber unter ortstypischen «Wittlich Kreiau»-Rufen Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) und die Ratsmitglieder – und führten sie auf den Marktplatz ab. Hier wurde der Bürgermeister traditionell gezwungen den Möhnen den Schlüssel für das Rathaus auszuhändigen. Und geschickt entledigten die Möhnen den Bürgermeister mit einer Schere auch noch seines besten Stücks Stoff und kürzten den Schlips des Stadtoberhauptes.

Nach der symbolischen Machtübernahme wurde die weiße Fahne gehisst, aus den Fenstern flogen Süßigkeiten. Auf dem Platz wird bis in den Abend gefeiert werden.