Eifelkreis: Einfamilienhaus in Vollbrand – Kripo übernimmt Ermittlungen

LÜTZKAMPEN-WELCHENHAUSEN. Wie die Polizeiinspektion Prüm mitteilt, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei am heutigen Mittwoch, 19.02.2025, gegen 10.00 Uhr, über den Brand eines Einfamilienhauses in Lützkampen-Welchenhausen in Kenntnis gesetzt.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Haus in Vollbrand. Bewohner befanden sich nicht im Gebäude. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden seitens der Kriminalinspektion Wittlich übernommen.

Im Einsatz waren u.a. die Feuerwehren Lützkampen, Eschfeld, Großkampenberg, Leidenborn, Arzfeld, Daleiden und Neuerburg; der Rettungsdienst aus Winterspelt, die Straßenmeisterei Arzfeld und die Polizeiinspektion Prüm.