Nachgefragt: Verpackungssteuer-Pläne in Trier – Das sagen die Stadtratsfraktionen zum Thema

TRIER. Lebensmittel? Teurer! Strom und Gas? Teurer! Versicherungen? Teurer! Und nun könnte einer weitere Steuer für einen weiteren Preisschock im Geldbeutel vieler Verbraucher in Trier sorgen: Die Verpackungssteuer! Doch diesmal ist es nicht der Bund, der den Bürgern in die Tasche greift, sondern die Kommune selbst. Bereits 2019 beschloss der Stadtrat die Steuer auf Einwegverpackungen – ließ sie aber in der Schublade, aus Angst, dass Gerichte sie kippen könnten. Doch seit einigen Wochen gibt es grünes Licht aus Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Städte diese Steuer erheben dürfen. Tübingen macht es bereits seit 2022 vor, und Trier könnte, so lässt sich aus der derzeitigen Prüfung durch die Verwaltung schließen, bald nachziehen.

Die Diskussion über eine mögliche Verpackungssteuer in Trier ist wieder entbrannt – auch in den im Stadtrat vertretenden Parteien und Fraktionen. Während einige dabei von den Plänen „überrascht“ wurden, fordern andere eine sorgfältige Prüfung oder lehnen die Steuer klar ab. Wir haben Anfang Februar bei den Fraktionen des Stadtrates einmal genauer zum Thema „Mögliche Einführung einer Verpackungssteuer“ nachgefragt.

CDU: Überraschung über erneute Aufnahme des Themas, Abwarten auf Verwaltungsvorschläge

Die CDU zeig sich auf Nachfrage überrascht, dass die Verwaltung das Thema nach sechs Jahren wieder aufgegriffen hat. Da der Stadtratsbeschluss von 2019 noch gültig sei, müsse sich die Fraktion nun damit auseinandersetzen. Derzeit lägen jedoch keine konkreten Pläne seitens der Verwaltung vor, weshalb eine inhaltliche Bewertung noch nicht möglich sei.

Grüne: Überraschung über Vorgehen der Verwaltung, Gespräche geplant

Die Grünen zeigen sich überrascht von der plötzlichen Wiederaufnahme des Themas durch die Verwaltung. „Für uns ist ein abgestimmtes Vorgehen unter Einbindung aller Akteure, insbesondere der lokalen Wirtschaft, besonders wichtig“, erklärt Michael Lichter. Bevor sich die Fraktion hierzu positioniert, wolle man das Gespräch mit allen Beteiligten suchen und die Ergebnisse in der Fraktion diskutieren.

SPD: Offen für Diskussion, aber noch keine endgültige Position

Die SPD-Fraktion verweist auf die jüngste höchstrichterliche Entscheidung, die eine kommunale Verpackungssteuer für zulässig erklärt. Dies eröffne neue Möglichkeiten für Trier und andere Städte. Die Partei befindet sich derzeit in Gesprächen mit Gastronomen und will die Umsetzungsmöglichkeiten gemeinsam mit der Verwaltung prüfen. „Der Prozess hat weitere Fragen aufgeworfen, die wir weiter diskutieren werden“, so die SPD. Sie betont, dass auch die steigenden Lebenshaltungskosten der Bürger in die Entscheidung einfließen müssen.

Freie Wähler: Antrag auf Stopp der Verpackungssteuer eingebracht

Die Freien Wähler lehnen eine Verpackungssteuer klar ab und sind bereits einen Schritt weiter gegangenen: Ihre Fraktion hat bereits einen Antrag auf Aufhebung des 2019er-Beschlusses zur Verpackungssteuer in den Stadtrat eingebracht, berichtet der Vorsitzende Daniel Klingelmeier. Dieser beinhaltet einen Stopp der Pläne zur Einführung einer Verpackungssteuer und beantragt die Aufhebung des Beschlusses aus dem Jahr 2019.

UBT: Steuer verfehlt ihr Ziel und belastet Wirtschaft

Die Unabhängigen Bürger für Trier (UBT) sprechen sich klar gegen die Einführung einer Verpackungssteuer aus. In ihrer Stellungnahme führen sie an, dass die Erfahrungen aus Tübingen, wo eine solche Steuer bereits eingeführt wurde, keinen signifikanten Rückgang des innerstädtischen Müllaufkommens gezeigt hätten. Gleichzeitig sei die Gastronomie ohnehin stark belastet, und eine Steuer würde letztlich auf die Verbraucher umgelegt. Zudem befürchtet die UBT einen hohen bürokratischen Aufwand für Gastronomen und Verwaltung.

So wurde im Trierer Stadtrat 2019 abgestimmt

Der Trierer Stadtrat beschloss bei 27 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen (18 Stimmen der CDU-Fraktion, eine Stimme der AfD-Fraktion und zwei Stimmen der FDP-Fraktion) und einer Stimmenthaltung (des Oberbürgermeisters) den um den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ergänzten und somit geänderten Antrag der Linksfraktion, welche den Antrag einbrachte.

Dadurch wurde die Stadtverwaltung beauftragt, die Erarbeitung einer Satzung zur Erhebung einer Steuer auf Einwegverpackungen von Speisen und Getränken, die zum sofortigen Verzehr angeboten werden, zu prüfen. Die Stadt wurde beauftragt, die Erfahrungen der Stadt Tübingen bei der Einführung der Verpackungssteuer zu verfolgen. Bei verwertbaren Ergebnissen soll im entsprechenden Ausschuss Bericht erstattet werden. Bei einer erfolgreichen Einführung der Verpackungssteuer in Tübingen sollte auch für Trier eine entsprechende Satzung erarbeitet werden.

Auch die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz meldet Bedenken an.

Hauptgeschäftsführer Robert Vogel warnt vor Wettbewerbsnachteilen für lokale Unternehmen durch unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Kommunen. „Pendler könnten ihren Kaffee dann im Nachbarort kaufen, wo es keine Steuer gibt“, so Vogel. Zudem bezweifelt die IHK, dass die Steuer das Ziel der Müllvermeidung im öffentlichen Raum erreichen wird. Stattdessen plädiert sie für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft und effektive Anreizsysteme. Unternehmen leisteten bereits jetzt große Beiträge zum Recycling und zahlten in den Einwegkunststofffonds ein.

Fazit: Uneinigkeit bleibt – Entscheidung steht aus

Während die Freien Wähler die Verpackungssteuer aktiv stoppen wollen und die UBT sie als wirtschaftlich problematisch einstuft, halten sich die Grünen, SPD und CDU mit einer klaren Positionierung noch zurück und wollen zunächst Gespräche führen.

Die nächsten Wochen dürften zeigen, ob Trier tatsächlich eine Verpackungssteuer einführt oder ob sich die ablehnenden Stimmen durchsetzen. Die Behandlung des Antrags der Freien Wähler erfolgt in der nächsten Stadtratssitzung am 12. März.

(Anm. d. Redaktion: FDP, AfD und Die Linke reagierten nicht auf die Lokalo.de-Anfrage)

(Quelle: Fraktionen des Stadtrates, IHK, trier.de)