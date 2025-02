LKW knallt auf B49 gegen Baum: Fahrer ins Krankenhaus – Vollsperrung

KOBLENZ. Am Mittwoch, den 12.2.2025, wurde der Polizei Lahnstein gegen 10.06 Uhr ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines LKW gemeldet. Der Fahrer sei gegen einen Baum gefahren und leicht verletzt worden.

Vor Ort wurde festgestellt, dass der LKW von Koblenz kommend Fahrtrichtung Montabaur vor der Abfahrt Denzer Heide aus bisher ungeklärter Ursache über die Gegenspur fuhr und dort mit einem Baum kollidierte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Durch die Einsatzmaßnahmen bedingt wird die B49 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt, eine Umleitung vor Ort wird ausgeschildert. Für die anstehenden Bergung des LKWs wird eine kurzfristige Vollsperrung erforderlich sein. Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)