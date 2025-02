Allergischer Schock droht: Großer Toast-Rückruf bei Rewe

TRIER. Rewe ruft ein Toastbrot der Eigenmarke „ja!“ zurück. Grund dafür ist eine fehlerhafte Kennzeichnung: Das „American Sandwich“ in der 750-Gramm-Packung enthält Lupinenmehl, ein potenziell allergenes Lebensmittel, das nicht auf der Verpackung angegeben wurde.

Betroffen ist der Artikel „JA! American Sandwich 750g“ mit dem EAN-Code 4337256178457 und den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 12. bis 17. Februar 2025.

Der Hersteller, die Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, warnt ausdrücklich vor dem Verzehr durch Allergiker. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) können Lupinen bei empfindlichen Personen starke allergische Reaktionen auslösen – von Hautausschlägen und Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Atemnot oder sogar einem anaphylaktischen Schock.

Kunden, die das betroffene Toastbrot gekauft haben, können es in jeder Rewe-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Das Toastbrot wurde in Rewe-Filialen in Rheinland-Pfalz, im Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen sowie in vereinzelten Märkten in Nordrhein-Westfalen verkauft.