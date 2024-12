Toller Teambasketball: Gladiators Trier schlagen BBC Bayreuth mit 91:78

TRIER/BAYREUTH. Mit Jordan Roland, Behnam Yakhchali, Evans Rapieque, Marco Hollersbacher und Maik Zirbes als Starting Five starteten die Gladiators Trier in ihr nächstes Auswärtsspiel beim BBC Bayreuth. Von der ersten Minute an zeigten die Moselstädter hohe defensive Intensität und bestimmten – durch druckvolle Mann-Mann-Verteidigung und dadurch bedingte Ballverluste – das Spieltempo.

Die Dreierquote der Gladiatoren blieb zunächst gering, aber auch über den Weg zum Korb fand man effiziente Wege, um zu Punkten zu kommen. Bei vier Restminuten im ersten Spielabschnitt stand es 16:7 für die Gladiatoren, doch die Bayreuther fanden nun deutlich besser ins Spiel. Über besseren Zugriff im Rebound und der immer noch schwachen Trierer Dreierquote gelang es dem BBC den Rückstand sukzessive zu verkürzen und wenige Minuten vor Viertelende sogar mit 16:17 erstmalig in Führung zu gehen. Trotz des 10:0-Laufes der Gastgeber entwickelte sich nun eine wilde Phase mit einigen Turnovern auf beiden Seiten, die beim Stand von 19:19 durch die Sirene zur Viertelpause unterbrochen wurde.



Zum Start in das zweite Viertel fanden die Trierer wieder zu ihren Stärken zurück und paarten ihre intensive Defense mit gut strukturierter Offensive und effizienter Ballbewegung. Beide Mannschaften verzichteten nun weitestgehend auf Distanzwürfe und suchten den Zug zum Korb und das Insidespiel über die Center. So erspielten sich die Gladiatoren zur Mitte des zweiten Viertels erneut eine Führung – 37:30. Doch auch jetzt fanden die Bayreuther nach einer Auszeit das richtige Gegenmittel, erhöhten ihrerseits die defensive Intensität und glichen dreieinhalb Minuten vor der Halbzeit auf 37:37 aus. Auch die Auszeit auf Trierer Seite sorgte für kurzfristigen Erfolg und dank weiterhin gut herausgespielter Würfe und einer leicht steigenden Trefferquote von außen gingen die Gladiatoren letztlich mit einer Führung von 49:43 in die Halbzeitpause.



Nach dem Seitenwechsel starteten beide Teams verhalten zurück in die Partie und in den ersten drei Minuten der zweiten Hälfte fielen insgesamt nur zwei Bayreuther Punkte. Im weiteren Verlauf des dritten Viertels erhöhte sich die Trierer Wurfquote von außen nochmals deutlich und auch der BBC suchte nun wieder häufiger den Abschluss aus der Distanz. Dank weiterhin starker Defensivarbeit und guter Ballbewegung übernahmen die Moselstädter wieder die Spielkontrolle und erhöhten ihre Führung bis zum Ende des dritten Spielabschnitts auf 67:55.

Im vierten und entscheidenden Viertel ließen die Gladiators dann keinen Zweifel mehr daran, dass sie dieses Auswärtsspiel für sich entscheiden würden. Mit viel Ruhe in der Offensive fand man immer wieder gute und freie Abschlüsse in einer erfolgreichen Balance aus Insidespiel und Distanzwürfen. Auch in der Defensive übte man trotz zwischenzeitlicher Führung von 20 Punkten (80:60, 34. Spielminute) weiterhin viel Druck auf die Bayreuther Guards aus und am Brett kontrollierte man die Rebounds. Mit streckenweise tollem Teambasketball und ansehnlichem Passspiel verwalteten die Moselstädter ihre Führung bis zum Ende des Spiels und sichern sich letztlich mit 91:78 den nächsten Auswärtssieg und vierten Erfolg in Serie.



Jacques Schneider (Headcoach Gladiators Trier): „Gratulation an unsere Mannschaft. Wie wir mit personellen Rückschlägen umgehen ist hervorragend. Wir bewegen den Ball als Mannschaft immer besser und es ist eine Freude zu sehen, wie uneigennützig wir sind und uns füreinander freuen. Defensiv können wir uns definitiv noch steigern aber auch da gab es gute Phasen. Für mein Gefühl hatten wir in der ersten Halbzeit zu viele Turnover, das haben wir später besser gemacht. Maik Zirbes ist ein Spieler, den man heute sicherlich hervorheben kann, genauso Marco Hollersbacher, der den Ausfall von Hendrik Drescher optimal kompensiert hat. Bayreuth hat gut dagegen gehalten, aber wir haben Wege gefunden einen weiteren Auswärtssieg zu holen. Wir sind glücklich und werden uns jetzt darauf fokussieren, gegen Artland den nächsten Heimsieg zu holen.“



Für Trier spielten: Marcus Graves (5 Punkte), Clay Guillozet (18), Behnam Yakhchali (6), Marco Hollersbacher (15), Marten Linßen (5), Jordan Roland (10), Jannes Hundt (0), Evans Rapieque (10), Nolan Adekunle (11) und Maik Zirbes (11).



Beste Werfer BBC Bayreuth: Moritz Plescher (17 Punkte), Dejan Kovacevic (16) und Tehree Horn (11).

Nächstes Heimspiel am 15.12. gegen die Artland Dragons. (Quelle: VET-CONCEPT Gladiators Trier)