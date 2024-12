Rücksichtslos und illegal: Müllverbrennung auf Grünfläche sorgt für Entsetzen

HINZERT. Ein erschreckender Fund sorgt in der Nähe der Ortslage Hinzert für Aufregung: Auf einer Grünfläche wurde eine rund 5×5 Meter große Brandstelle entdeckt, die auf illegale Müllentsorgung und -verbrennung hindeutet. Die Polizei Hermeskeil untersucht den Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um die Täter zu ermitteln.

Die verbrannte Fläche grenzt an einen Land- und Forstwirtschaftsweg zwischen Hinzert und der dortigen Gedenkstätte – ein Ort, der für Besinnung und Respekt steht. Doch genau hier fand offenbar ein Akt rücksichtsloser Umweltzerstörung statt. Unter den Überresten im Brandschutt wurden Metallteile und Rückstände von verarbeitetem Holz entdeckt. Das deutet darauf hin, dass der Müll bewusst angezündet wurde, möglicherweise um Entsorgungskosten zu sparen.

Tatzeitraum über zwei Wochen – Täter auf freiem Fuß

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Tat im Zeitraum vom 12. bis 26. November 2024begangen wurde. Doch von den Verantwortlichen fehlt bislang jede Spur. Die illegale Verbrennung ist nicht nur ein Umweltdelikt, sondern könnte auch erhebliche Folgen für die Natur haben – von Schadstoffbelastungen bis hin zur Gefährdung von Pflanzen und Tieren.

Ein Appell an die Bürger

Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt? Die Polizei Hermeskeil appelliert an die Bürger, aufmerksam zu bleiben und sachdienliche Hinweise zu melden. Jeder, der verdächtige Aktivitäten oder Fahrzeuge in der Gegend beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail an [email protected] zu melden.