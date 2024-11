Sicherheitspolitik in Trier: Kriminalpräventiver Rat startet Online-Umfrage

TRIER. Im Kriminalpräventiven Rat arbeiten das Trierer Polizeipräsidium, die Stadt und viele weitere Institutionen zusammen, um mit ihren Tätigkeiten und Erfahrungen dazu beizutragen, potentielle Täter von der Begehung von Straftaten abzuhalten. Ziel ist dabei, die Menschen in Trier vor Kriminalität zu schützen und so das subjektive Sicherheitsempfinden in der Stadt zu verbessern.

Der Rat betrachtet Kriminalität als ein gesamtgesellschaftliches Problem, dessen Lösung die Perspektiven und die Mitarbeit aller braucht. Daher sollen neben der Polizei und der Justiz auch die Bürgerinnen und Bürger aktiv die Sicherheitspolitik vor Ort mitgestalten können.

In dieser Umfrage können alle Triererinnen und Trierer Vorschläge und Anregungen einreichen und so mitbestimmen, welche Schwerpunkte der Rat künftig setzen soll. Folgende Fragen können dabei beantwortet werden:

Mit welchen Themen soll sich der Kriminalpräventive Rat der Stadt Trier in Zukunft beschäftigen?

Welche Ziele und Maßnahmen sollte der Kriminalpräventive Rat der Stadt Trier verfolgen, um insbesondere die Sicherheit in der Stadt Trier zu fördern?

Auf die Initiative des Rates ist beispielsweise die zuletzt verstärkte Polizeipräsenz an kritischen Orten in der Stadt zurückzuführen oder auch Projekte zur Sensibilisierung von Jugendlichen für den Unterschied zwischen legalem und illegalem Graffiti-Sprayen. (Quelle: Stadt Trier)