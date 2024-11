Konzer-Doktor-Bürgerstiftung verteilt LED-Reflektoren für Schulkinder in der VG Konz

KONZ. Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung verteilt im November und Dezember über 1.650 LED-Reflektoren an alle Kinder und Lehrkräfte der Grundschulen sowie der Don Bosco-Schule in der Verbandsgemeinde Konz.

Die Reflektoren mit dem KODO Symbol sollen in der dunklen Jahreszeit helfen, die Sichtbarkeit vor allem auf dem Schulweg zu verbessern.

Das Thema Verkehrssicherheit von Schülerinnen und Schülern ist eines der wichtigen Anliegen der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung. Die Initiative begann bereits vor Jahren mit der Verteilung der leuchtend gelben KODO-Warnkappen und -westen.

Im letzten Jahr bekamen die Grundschulkinder reflektierende Schnapparmbänder und in diesem Herbst sponsert die Stiftung LED-Reflektoren, die in drei verschiedenen Varianten eingesetzt werden können: langsam blinkend, schnell blinkend oder dauernd leuchtend. Die Reflektoren sind Batterie betrieben und können ausgewechselt werden.

Jürgen Große, Vorsitzender der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, der die Überraschungsgeschenke persönlich bei den Schulen vorbeibringt, freute sich über die ausschließlich positive Resonanz von Lehrkräften und Grundschulkindern.

Die Leiterin der Grundschule St. Marien in Wasserliesch, Adelheid Löwenbrück, formulierte es so: „Die LED-Blinklichter der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung helfen unseren Schülern in der dunklen Jahreszeit sicher ihren Schulweg zu meistern. Außerdem hatten die Kinder viel Spaß beim Ausprobieren der Lichter.“