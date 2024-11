Bitburg: Einbruch in Einfamilienhaus – Täter erbeuten Schmuck, Uhren und Bargeld

BITBURG. Wie die Kriminalpolizei Wittlich mitteilt, erbeuteten unbekannte Täter am heutigen Montagmorgen bei einem Einbruch aus einem Einfamilienhaus in Bitburg Schmuck, Uhren und Bargeld. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die kurze Abwesenheit der Bewohner ausnutzend verschafften sich bisher unbekannte Täter am heutigen Montag, 18.11.2024, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Zum Sperberwäldchen“ in Bitburg.

Bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge dürften die Unbekannten zwischen 8.45 Uhr und 10.55 Uhr über ein Fenster eines Nebengebäudes in das Anwesen gelangt sein. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Bitburg in Verbindung zu setzen – 06561/9685-0.