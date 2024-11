Kleinkind spielt mit Feuerzeug und verursacht Brand in Hochhaus

Ein vierjähriges Kind spielt mit dem Feuer - am Ende sind mehrere Menschen verletzt. Während der Evakuierung sorgt ein älteres Ehepaar für Aufsehen.

WEIẞENTHURM. Ein Vierjähriger hat in einem Hochhaus in Weißenthurm mit einem Feuerzeug gespielt und so einen Wohnungsbrand ausgelöst.

Wie die Polizei Koblenz mitteilte, verursachte das Kind einen Brand im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung, den die Eltern nicht rechtzeitig löschen konnten.

Bei dem Brand wurden laut Angaben der Polizei einschließlich der drei Familienglieder acht Menschen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Während der Evakuierung habe sich ein älteres Ehepaar geweigert, seine Wohnung zu verlassen.

Sie konnten – nachdem der Rettungsdienst hinzugezogen wurde – nach Abschluss der Löscharbeiten in ihrer Wohnung bleiben.