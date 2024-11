Luxemburg: Suff-Fahrten, Unfälle, eingezogene Führerscheine

LUXEMBURG. Für den gestrigen Samstag und den heutigen Sonntagmorgen meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum. Dabei kam es in einigen Fällen zu Verkehrsunfällen und Führerscheinentzügen.

Gegen 18.00 Uhr verunfallten am gestrigen Samstagnachmittag zwei Autos in der rue de Luxembourg in Bour, wobei es beim Materialschaden blieb. Bei deinem der Fahrer verlief der Alkoholtest positiv und der Führerschein musste eingezogen werden.

Am frühen Samstagabend fiel einer Polizeistreife in Ettelbrück ein Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise auf und wurde kontrolliert. Ein Alkoholtest verlief positiv, Strafanzeige ohne Führerscheinentzug (Resultat unter 1,2‰)

Auch am Samstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, verunfallten zwei Autos in der Av. de l’Europe in Petange. Rettungsdienste versorgten beide Fahrer vor Ort, einer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei einem der Unfallfahrer fiel der Alkoholtest positiv aus, Unfall wurde zu Protokoll genommen, kein Führerscheinentzug (Resultat unter 1,2‰)

Ebenfalls am Samstagabend wurde eine Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise in Bascharage gemeldet. Der Wagen wurde wenig später in Rodange gestoppt. Die anschließenden Überprüfungen ergaben, das es sich bei dem vorgezeigten ausländischen Führerschein wohl um eine nicht gültige Fahrerlaubnis handelt. Die Staasanwaltschaft ordnete Protokollerrichtung und Beschlagnahme des Führerscheines an.

In der Nacht zum Sonntag verunfallte ein Autofahrer zwischen Machtum und Grevenmacher. Er verlor in in Höhe Deisermillen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Baum. Der Alkoholtest verlief positiv, Führerschein musste eingezogen werden.

Am heutigen Sonntagmorgen fiel gegen 5.20 Uhr ein Autofahrer auf der Autobahn A7 aufgrund seiner Fahrweise auf. Eine Polizeistreife konnte den Wagen wenig später stoppen. Bei der Kontrolle verlief der Alkoholtest positiv, Führerschein wurde eingezogen.

Kurz vor 6.00 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen Autofahrer in Lamadelaine aufgrund seiner Fahrweise. Der Alkoholtest verlief positiv, Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)