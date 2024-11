Einbruch in Ayl: Über rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt verschafft

AYL. Zwischen dem letzten Samstag, 9.11.2024, gegen 10.00 Uhr, und dem heutigen Samstag, 16.11.2024, gegen 9.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Saarburgerstraße in Ayl.

Im Anschluss durchsuchten sie dieses deliktstypisch und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)