Luxemburg: PKW donnert gegen drei geparkte Autos – Fahrerin ins Krankenhaus

CLAUSEN. Kurz vor 3.30 in der zurückliegenden Nacht wurde ein Verkehrsunfall in Clausen gemeldet. Eine Autofahrerin, welche von Clausen in Richtung Neudorf fuhr, prallte ersten Informationen nach gegen drei geparkte Autos.

Die Fahrerin, welche wohl unter Schock stand, lief zu Fuß in Richtung eines anliegenden Waldweges, wo sie auch durch eine Polizeistreife aufgefunden wurde. Die Beamten verbrachten die Frau zu den Rettungsdiensten, welche die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbachten. Da ein Alkoholtest nicht möglich war, wurde gemäss den gesetzlichen Bestimmungen eine Blutprobe abgenommen. Ein Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)