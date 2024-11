Osburg-Neuhaus: Unfall auf der L151 endet dramatisch: Ersthelferin und zwei weitere Personen verletzt

OSBURG. Ein schwerer Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen sorgte für Chaos auf der L151 bei Osburg-Neuhaus. Die Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr waren im Großeinsatz, nachdem eine Reihe von Unfällen in der Nähe einer Baustelle mehrere Verletzte und eine zeitweise Vollsperrung der Strecke zur Folge hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 5:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Landstraßen L151 und L149. Laut Polizeibericht kollidierte zunächst ein Pkw mit einer Baustellenabsperrung und kam zum Stehen. Eine Verkehrsteilnehmerin, die die Situation sah, hielt an, um als Ersthelferin zur Hilfe zu eilen. Doch während sie versuchte, sich zur Unfallstelle zu begeben, näherte sich ein weiteres Fahrzeug der Szene – mit dramatischen Folgen.

Eine Fahrerin, die auf der L151 in Richtung Hermeskeil unterwegs war, verlor in einer Kurve kurz vor der Baustelle die Kontrolle über ihren Wagen. Nach Angaben der Polizei war die Geschwindigkeit offenbar nicht an die Straßenverhältnisse angepasst, wodurch das Fahrzeug außer Kontrolle geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte daraufhin mit der Fahrerseite gegen einen entgegenkommenden Wagen, der dann durch den Aufprall auf das parkende Auto der Ersthelferin geschoben wurde.

Bei der Kollision erlitten drei Personen, darunter auch die hilfsbereite Verkehrsteilnehmerin, leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt und anschließend mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Zwei der Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Polizei sperrte die L151 zwischen 5:30 Uhr und 7:14 Uhr für den gesamten Verkehr, was zu erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr führte. Neben Polizei und Rettungskräften waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr sowie ein Einsatzfahrzeug der Straßenmeisterei Hermeskeil im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und aufzuräumen.

Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls. Verkehrsteilnehmer, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe befanden, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeidienststelle zu wenden.