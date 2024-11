++ Region: Stellenweise dichter Nebel, sonst heiter und niederschlagsfrei ++

OFFENBACH. Ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Mitteleuropa sorgt auch in den kommenden Tagen für ruhiges Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Am heutigen Montag zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst stellenweise dichter Nebel, der sich bis zum Mittag langsam auflöst. Vereinzelt bleibt es in Flussniederungen ganztags neblig-trüb. Abseits des Nebels ist das Wetter heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Es kommt zu einer Erwärmung auf 9 bis 13 Grad, unter länger anhaltendem Nebel bleibt es etwas kühler. Schwacher Wind weht aus Ost bis Südost. Die Nacht zum Dienstag präsentiert sich gering bewölkt oder klar. Im Verlauf der Nacht kommt es stellenweise zur Bildung von Nebel. Die Tiefsttemperatur bewegt sich zwischen 4 und 0 Grad. Im Norden tritt vereinzelt leichter Frost bis -1 Grad auf. Verbreitet ist Frost in Bodennähe.

Am Dienstag nach Auflösung von Nebel und Hochnebel überwiegend heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf 10 bis 14 Grad, unter länger anhaltendem Nebel liegt sie um 8 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst gering bewölkt, im Verlauf tritt verbreitet Bildung von Nebel und Hochnebel auf. Es bleibt zudem niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad. In Tallagen im Norden kommt es vereinzelt zu Frost in Bodennähe.

Für den Mittwoch sagen die Meteorologen teils heiteres bis sonniges Wetter voraus, teils soll es ganztägig neblig-trüb oder bedeckt und niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte betragen 10 bis 14 Grad. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts wieder Ausbreitung von Nebel und Hochnebel und niederschlagsfrei bei Abkühlung auf 5 bis 2 Grad. In der Eifel vereinzelt Frost in Bodennähe. (Quelle: DWD)