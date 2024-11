RLP: LKW reißt Fluß-Geländer beim Rangieren aus Verankerung – Fahrerflucht

ANNWEILER am TRIFELS. Am heutigen Freitag kam es gegen 0.10 Uhr in der Saarlandstraße in Annweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Sattelzugfahrer wollte zu diesem Zeitpunkt in Höhe des Professors-Nägle-Platzes seinen Sattelzug auf der Saarlandstraße wenden.

Bei seinem Wendemanöver touchierte der Fahrer mit seinem Auflieger das Metallgeländer der Queich. Das Geländer wurde hierbei aus seinen Verankerungen gerissen und stürzte zum Teil in die Queich. Insgesamt wurden ca. 30 Meter des Geländers beschädigt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der flüchtige Fahrer konnte samt Sattelzug durch Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung auf einem Rastplatz bei Wilgartswiesen schlafend in seinem Führerhaus angetroffen werden. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu. (Quelle: Polizeidirektion Landau)