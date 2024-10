Wie im schlechten Film: Dreifacher Ärger – Betrunkener Fahrer sorgt mehrmals für Aufsehen!

VÖLKLINGEN. Ein 22-jähriger Mann aus Luxemburg hat am Dienstagnachmittag auf der BAB 620 für Aufregung gesorgt, als er betrunken mit seinem Audi A3 unterwegs war. Um 15:57 Uhr meldeten besorgte Autofahrer eine Trunkenheitsfahrt in Fahrtrichtung Saarlouis.

Die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug rasch an einer Baustelle ausfindig machen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort den starken Alkoholgeruch des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. In der Folge wurde dem Fahrer der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel abgenommen, und er musste eine Blutprobe abgeben. Nach den erforderlichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeistation wieder verlassen – doch das war erst der Anfang seiner Schwierigkeiten.

Kaum draußen, sorgte der Audi-Fahrer in der Marktstraße für weiteren Unmut, als er einen Passanten beleidigte. Der Höhepunkt seines chaotischen Nachmittags folgte in einer Shisha-Bar in der Moltkestraße, wo er nicht nur mit seiner Begleiterin öffentlich sexuelle Handlungen vornahm, sondern sich auch weigerte, das Lokal zu verlassen. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der Mann aggressiv und musste erneut zur Dienststelle gebracht werden. Dort leistete er Widerstand, was eine weitere Blutprobe zur Folge hatte.

Am nächsten Morgen, gegen 06:00 Uhr, erschien der Betrunkene wieder auf der Polizeistation, um seinen Fahrzeugschlüssel abzuholen. Doch das Chaos nahm kein Ende: Seine Begleitperson, ein 32-jähriger Mann aus Bous, war ebenfalls alkoholisiert. Als die Polizei die beiden abholen wollte, flüchtete der Begleiter in einen weißen VW Golf und entfernte sich in Richtung Innenstadt.

Durch eine gezielte Fahndung konnte das Fahrzeug am Bahnhof in Völklingen gestoppt werden. Doch auch hier zeigte sich der Fahrer uneinsichtig und aggressiv. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Schließlich musste eine Blutprobe entnommen werden, und der aggressive Fahrer wurde in die Obhut seiner Angehörigen überstellt.