80-Jährige überfallen: Fall der Kripo Trier bei «Aktenzeichen XY… ungelöst»

TRIER.Ein schwerer Raub bei einer 80 Jahre alten Frau wird im November bei der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» Thema sein.

Der Fall der Kriminalpolizei Trier aus 2023 werde in der Sendung am 6. November gezeigt, hieß es in einer Mitteilung.

Zwei Unbekannte waren im Mai 2023 in das Haus der 80-Jährigen in Konz eingedrungen und hatten die Frau überwältigt und gefesselt.

Laut Mitteilung nahmen die Täter Schmuck, Handys, einen Tresor und eine Digitalkamera mit und flüchten. Der Seniorin sei es gelungen, sich von ihren Fesseln zu befreien und die Polizei zu verständigen.