Saarbrücken: Beziehungsdrama – Mann übergießt sich vor Ex mit Benzin

SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei Saarbrücken-Stadt mitteilt, lauerte am heutigen Donnerstagnachmittag, 24.10.24, ein 29-jähriger Mann aus Norwegen gegen 15.30 Uhr seiner ehemaligen Freundin aus Völklingen auf.

Als diese in ihr in der Hafenstraße in Saarbrücken geparktes Fahrzeug steigt, übergießt sich der Mann plötzlich mit Benzin und droht sich anzuzünden.

Zeugen entrissen dem Mann das Feuerzeug und konnten so Schlimmeres verhindern.

Anschließend wurde der Mann durch die Polizei einer Fachklinik in Völklingen zugeführt.

Bei dem Geschehen wurde niemand verletzt. Ermittlungen zu den Hintergründen der (Beziehungs)Tat sind von der Polizei eingeleitet worden.