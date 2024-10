Saarland: Mit Gummigeschossen geballert? Pistolenartiger Gegenstand an Fenster

VÖLKLINGEN. Am gestrigen Mittwoch, kam es in der Nähe des Norma in der Völklinger Straße in Ludweiler gegen 15.00 Uhr zu einem möglichen Abschuss von Gummigeschossen aus einer Waffe. Ein 16-jähriger Zeuge konnte beobachten, wie ein dortiger Anwohner einen Gegenstand ähnlich einer Pistole für kurze Augenblicke aus seinem Fenster hielt.

Zuvor haben der Zeuge und eine noch unbekannte Frau akustisch einen Steinschlag von einem geparkten Fahrzeug wahrnehmen können. Ein Zusammenhang zwischen dem Steinschlag und der verdächtigen Wahrnehmung kann momentan nicht ausgeschlossen werden.

Die unbekannte Zeugin und weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)