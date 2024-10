Auswärtsspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer: Gladiators Trier gastieren bei Science City Jena

Tip-Off in der Jenaer Sparkassen Arena ist am Samstag, um 18:30 Uhr. Wiedersehen von Amir Hinton und seinem ehemaligen Club.

TRIER. Am Samstag, den 26.10.24, steht das nächste Auswärtsspiel der Trierer Gladiators in der 2. Basketball Bundesliga an.

In Thüringen treffen die Moselstädter auf Science City Jena, einen der Aufstiegsfavoriten der aktuellen Saison. Ungeschlagen und mit fünf Siegen in die Saison gestartet grüßen die Jenaer aktuell von der Tabellenspitze und sicherten sich am letzten Spieltag einen deutlichen 90:74 Auswärtssieg beim BBC Bayreuth. Das Team von Cheftrainer Björn Harmsen gehörte schon in der letzten Saison zu den schwersten Gegner der Gladiatoren und geht mit einem sehr erfahrenen und hochqualitativen Kader in die aktuelle ProA-Spielzeit.

Statistisch wird das Team aus Jena von Robin Christen und Zachery Cooks angeführt. Christen, der vergangene Saison noch in der BBL aktiv war, erzielt durchschnittlich starke 19,6 Punkte pro Spiel, Cooks folgt mit 16,4 Zählern im Schnitt. Auch der aus Rostock gekommene Chris Carter scort mit 12,4 Punten pro Spiel zweistellig und Big Man Raymar Morgan – ehemaliger BBL MVP – sorgt mit 8,6 Punkten unter dem Korb für jede Menge Gefahr. Dazu stehen mit Rasheed Moore, Lorenz Bank, Kristofer Krause, Robin Lodders, Alex Herrera und Stephan Haukohl einige Top-Spieler mit jeder Menge ProA-Erfahrung in der Jenaer Rotation. Für den Trierer Neuzugang Amir Hinton kommt es derweil zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club, für den der US-Amerikaner in der vergangenen Saison als einer der stärksten Scorer der gesamten Liga aktiv war.

Gladiators fahren als Außenseiter nach Jena

„Wir treffen mit Jena auf die bisher beste Mannschaft der ProA, die aus vielen erfahrenen Spielern besteht und in Teilen auch schon große Rollen in der ersten Bundesliga hatten. Wir fahren als Außenseiter nach Jena und freuen uns auf einen richtig starken Gegner und ein gutes Spiel. Wir haben diese Woche sehr hart und fokussiert trainiert, die Jungs ziehen komplett mit und sind extrem motiviert gegen Jena den nächsten Sieg zu holen. In Jena wird es darauf ankommen, dass wir die starken Schützen – zum Beispiel Robin Christen – und auch die pyhsischen Innenspieler und schnellen Guards in den Griff bekommen. Wir müssen unser Spiel finden, früh in unseren Rhythmus kommen, gute Würfe herausspielen und über 40 Minuten an uns glauben und mit Selbstbewusstsein auftreten“, sagt Headcoach Jacques Schneider vor dem Auswärtsspiel in Thüringen.