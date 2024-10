81-Jährige auf Fußgängerüberweg von Pkw erfasst und schwer veletzt!

FREISEN/ST. WENDEL. Wie die Polizeiinspektion St. Wendel mitteilt, ereignete sich am heutigen Montag gegen 11.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Freisen (Landkreis St. Wendel) ein folgenschwerer Unfall.

Eine 81-jährige Fußgängerin aus der Gemeinde Freisen wollte an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn queren und wurde hierbei vom Pkw der 84-jährigen Unfallverursacherin, ebenfalls aus der Gemeinde Freisen, erfasst.

Bei der Kollision wurde die Geschädigte auf die Motorhaube des Fahrzeuges aufgeladen und fiel anschließend wieder auf die Fahrbahn.

Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand Sachschaden. Die Bahnhofstraße in Freisen war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalles wurden