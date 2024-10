Trier: Große Lossprechungsfeier – 125 neue Fachkräfte im Handwerk

TRIER. Im Rahmen der großen Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg wurden 125 Junghandwerkerinnen und –handwerker aus zwölf Innungen mit dem lang ersehnten Gesellenbrief geehrt. Die Europahalle Trier bot den angemessenen Rahmen, um den erfolgreichen Fachkräftenachwuchs vor rund 450 Gästen offiziell von den Pflichten des Ausbildungsverhältnisses zu entbinden.

Trotz dieser stattlichen Anzahl an neuen Fachkräften in der Region betonte der Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller die Notwenigkeit, weiter engagiert für die Ausbildung im Handwerk und den damit verbundenen Chancen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu werben. Ehrenobermeister Walter Oberbillig, der die Lossprechung der Jungesellinnen und Junggesellen moderierte, unterstrich den Stellenwert des Gesellenbriefes: Handwerkerinnen und Handwerker sichern unseren Alltag und gestalten die Zukunft unseres Landes. Kontinuierliche Weiterbildung, der Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation und der Mut zur Selbständigkeit sind in allen Gewerken die Wegweiser in eine zukunftssichere berufliche Existenz.

Bei der Vergabe der Ehrungen wurde nicht mit Applaus gespart und traditionsreiches Brauchtum wie der Gesellenschluck der Zimmerer wechselte mit der musikalischen Begleitung des Acoustic-Trios „Sing out Loud“. Eine besondere Ehrung erhielten die Jahrgangsbesten unter den anwesenden neuen „Ex-Azubis“. Marlon Neu von Steier Holzbau GmbH aus Konz schnitt als Jahrgangsbester ab. Den zweiten Platz belegte der Junggeselle der Kunstschmiede Klaus Unterrainer aus Trier. Der dritte Platz ging an Fynn Schoenewolf von Schneider Elektro und Blitzschutz aus Bekond.

Die Unterstützer und Partner der Lossprechungsfeier stellten zahlreiche Präsente, Geldpreise, und Gutscheine vom Handwerkszeug bis zur Konzertkarte zur Verfügung. Gerd Benzmüller dankte den Hauptsponsoren des Abends „Die Volksbank Trier Eifel und Sparkasse Trier“, ohne deren Mitwirkung eine Veranstaltung wie diese nicht möglich wäre. Auch die SWT, IKK Südwest, SIGNAL IDUNA, Popp Concerts und Firma Carl Geisen haben mit ihrer Unterstützung ihre Verbundenheit mit dem hiesigen Handwerk im Interesse einer wirtschaftlich florierenden Region bewiesen.

„Gesellig“ ging es dann auch beim anschließenden Get-Together im Forum der Europahalle zu, und die jungen Damen und Herren konnten ihren großen beruflichen Erfolg im Kreise von Freunden, Angehörigen und Kollegen angemessen feiern. (Quelle: Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg)