Neue Kita St. Amandus in Konz-Könen eingeweiht

KONZ. Seit dem Sommer sind alle neuen Räumlichkeiten der Kita St. Amandus in Konz-Könen komplett fertig. Sie bieten nun Platz für sieben Kita-Gruppen, zwei mehr als zuvor.

Um den Anforderungen einer Ganztagsbetreuung gerecht zu werden befinden sich auf etwas mehr als 1000 Quadratmetern neben den Betreuungsräumen z.B. auch ein Bistro, Personalräume, eine supermoderne Küche, Ruhe- und Förderräume sowie mehrere Sanitärbereiche.

„Wenn ich mich hier so umschaue, bin ich sicher, dass sich die Kinder hier rundum wohlfühlen“, sagte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht, bei der Einweihungsfeier, die in dieser Woche stattfand. „Hier finden sie viel Platz zum Spielen und für Bewegung. Sie können kreativ sein und sich entwickeln.“

Der Beigeordnete bedankte sich in seiner Rede auch bei den Mitarbeitenden der Kita und den Kindern für ihre Geduld und Flexibilität während der Bauarbeiten im laufenden Betrieb. „Das war sicherlich eine Herausforderung für alle Beteiligten – die Katholische KiTa gGmbH Trier, die Kinder, Eltern sowie für unsere Verwaltungsmitarbeitenden, die das Projekt begleitet haben.“

Zudem betonte Wacht die Wichtigkeit des Kita-Ausbaus in Konz. „Familienfreundlichkeit darf nicht nur eine Phrase sein. Sie muss gefördert und gelebt werden, denn sie ist ein wichtiger Standortfaktor für eine Kommune. Dadurch dass wir für Eltern ein attraktives Betreuungsangebot schaffen, sorgen wir dafür, dass die Stadt Konz für Bürgerinnen und Bürger attraktiv ist. Das wiederum macht auch das Arbeiten hier interessant und sichert somit Arbeitsplätze.“

„Diese Eröffnung markiert den Abschluss einer langen und herausfordernden Reise“, erklärte Martin Roß, Gesamtleiter der Katholischen KiTa gGmbH Trier. „Mit dem Bau der Kita St. Amandus wurde ein Ort geschaffen, an dem die Kinder optimal gefördert werden und unser engagiertes Team ein inspirierendes und modernes Arbeitsumfeld findet. Trotz aller Widrigkeiten haben wir gesehen, wie stark der Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft ist. Die gelungene Zusammenarbeit aller Beteiligten bei diesem Projekt zeigt, wie wir gemeinsam zukunftsorientierte Lösungen für Familien schaffen können. Darauf sind wir besonders stolz“.

Natürlich trugen auch die Kinder selbst zur Feier bei. Nach den Grußworten des Beigeordneten und des Betriebsträgers halfen sie Kaplan Pater Antony Mathew MSJ, die Räumlichkeiten einzusegnen und führten die Gäste durch die Räumlichkeiten.

Die Bauarbeiten für die Erweiterung und Modernisierung der Kita begannen im Jahr 2020 und liefen in zwei Bauabschnitten. Im ersten Schritt wurde durch einen Neubau an die bisherige Kita mehr Platz geschaffen. Dieser Neubau wurde nach krisenbedingten Verzögerungen ab April 2023 von den Kindern genutzt. Beim zweiten Bauabschnitt wurde das bisherige Kita-Gebäude in seinen

Rohbauzustand zurückversetzt und mit modernen Baustoffen ein Gebäudeteil geschaffen, der einem Neubau gleicht. Dieser Gebäudeteil wurde in diesem Sommer fertiggestellt. Die Kinder konnten dort Anfang des neuen Kita-Jahres 2024 einziehen.

Die Kosten für das Bauprojekt beliefen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Mit Fördergeldern unterstützt wurde es vom Landkreis Trier-Saarburg, vom Land Rheinland-Pfalz und vom Bistum Trier.