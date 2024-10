Schülerforschungszentrum Prümer Land: Nachhaltigkeit mit der Schwammstadt

MAINZ/PRÜM. Eine Stadt, die im Sommer angenehm kühl bleibt und Regenwasser effizient speichert? Das haben die Schülerinnen Carla Thielen und Louana Bretz vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Prümer Land untersucht. Mit ihrem Projekt „Spongegarden – viel Potenzial für ein besseres Stadtklima“ haben sie den Sonderpreis „Klima“ beim diesjährigen „BundesUmweltWettbewerb“ gewonnen.

„In Zeiten des Klimawandels ist es ermutigend zu sehen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler mit so wichtigen Themen auseinandersetzen“, so Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig. „Carla Thielen und Louana Bretz haben mit ihrem Projekt am SFZ Prümer Land gezeigt, wie eine nachhaltige Stadt aussehen kann. Damit haben sie sich den Sonderpreis redlich verdient und ich gratuliere ihnen sehr herzlich. Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, dass es richtig und zukunftsweisend ist, dass wir in Rheinland-Pfalz die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einem Schwerpunktthema an unseren Schulen gemacht haben.“

Die beiden Schülerinnen führten mehrere Experimente durch und analysierten ganz verschiedene Faktoren, die das Klima einer Stadt beeinflussen: Welche Bodenarten sind geeignet, um Wasser zu speichern? Bei welchem Belag läuft das Wasser gut ab? Wie lassen sich Temperaturen senken? Mit ihren Erkenntnissen informieren Carla Thielen und Louana Bretz Bürgerinnen und Bürger sowie die lokalen Baustoffhändler vor Ort. Zudem möchten sie sich bei der anstehenden Sanierung und Neugestaltung ihrer Schule einbringen.

Informationen zum Wettbewerb

Am diesjährigen „BundesUmweltWettbewerb“ (BUW) nahmen 635 Jugendliche und junge Erwachsene mit insgesamt 281 Projektarbeiten teil. Der Sonderpreis „Klima“ ist mit einem Preisgeld von 500 Euro dotiert. Der jährlich ausgeschriebene BUW wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel organisiert.

Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es hier: https://www.scienceolympiaden.de/buw. (Quelle: Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)