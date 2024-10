Mosel: Brand einer Küche in Graach – Bewohnerin verletzt sich

GRAACH. Wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mitteilt, wurde ihr am heutigen Montag, 07.10.24, gemeldet, dass aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Graach starker Rauch aufsteigen würde.

Durch die sofort alarmierten Kräfte der Feuerwehr und Polizei konnte vor Ort ermittelt werden, dass es im Bereich einer Küche zu einem Brand gekommen war, der bereits durch die Bewohnerin abgelöscht werden konnte.

Die Bewohnerin verletzte sich hierbei leicht und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz befanden sich 30 Kräfte der Feuerwehren Graach, Kues, Maring und Noviand, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues.