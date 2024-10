Luemburg: Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

ETTELBRÜCK. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde der Polizei am Sonntagmorgen, 06.10.24, ein Einbruch in ein Haus in der Avenue Lucien Salentiny in Ettelbrück gemeldet.

Die Polizeibeamten begaben sich umgehend vor Ort. Im Innern des Hauses konnten sie nacheinander die beiden mutmaßlichen Täter entdecken, die sich versteckt hatten.

Im Rahmen der anschließenden Körperdurchsuchung konnten bei einer der Personen diverse Objekte sichergestellt werden, bei der anderen Person wurde ein Pfefferspray sowie eine kleine Menge Haschisch sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde einer der Täter festgenommen, gegen den zweiten (minderjährigen) Täter wurde Protokoll verfasst.