Nach Fund von toter 20-Jähriger in Wohnung: Tatverdächtiger in Haft

KAISERSLAUTERN. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilt, hat das Amtsgericht im Fall einer am 05.09.2024 tot in ihrer Wohnung aufgefundenen 20-jährigen Frau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern aufgrund des Ergebnisses der weiteren Ermittlungen den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen in Vollzug gesetzt.

Nach dem Auffinden der toten Frau in einer Wohnung in Kaiserslautern schlossen die Ermittler ein Tötungsdelikt nicht aus und ermittelten gegen einen 20-Jährigen. Der Verdächtige wurde daraufhin in Hessen vorübergehend festgenommen. Da keine Fluchtgefahr bestand, kam der Mann vorerst auf freien Fuß.

Aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse wurde jetzt der Haftbefehl in Vollzug gesetz und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Staatsanwaltschaft hat der 20-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.