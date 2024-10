Zugausfälle und Ersatzverkehr auf der Strecke Trier – Saarbrücken im Oktober

TRIER. Zwischen dem 5. und 20. Oktober kommt es auf verschiedenen Abschnitten der Strecke zwischen Trier Hauptbahnhof und Saarbrücken Hauptbahnhof zu Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen. Dies teilte die DB Regio Mitte mit.

Betroffen sind insbesondere der 5. Oktober sowie die Abend- und Nachtstunden des 6., 14. bis 16. und 20. Oktober. Grund für die Einschränkungen sind notwendige Weichen- und Gleisarbeiten. So entfällt am 5. Oktober die RB 70/71 bereits ab 14.30 Uhr auf dem Abschnitt Saarlouis – Mettlach sowie der RE 1 auf dem Teilstück Saarlouis – Saarburg. Ersatzbusse sind auf diesen Strecken eingerichtet. Ab 22.30 Uhr verkehren Busse durchgehend von Saarlouis bis Trier Hbf. Als Ersatz für den RE 4134 (planmäßige Abfahrt in Trier um 23.45 Uhr) wird ein Bus ab Saarburg direkt bis Saarbrücken fahren.

Auch an den Tagen 6., 14. bis 16. sowie 20. Oktober kommt es in den Nachtstunden (0 bis 5 Uhr) zu weiteren Ausfällen des RE 1 und der RB 70/71 auf Streckenabschnitten zwischen Mettlach und Saarlouis. Die geänderten Fahrzeiten, einschließlich der Ersatzbusse, sind bereits in der Reiseauskunft der Bahn hinterlegt.

Reisende werden gebeten, zusätzliche Zeit einzuplanen und die Aushänge an den Bahnhöfen zu beachten. HIER gibt es aktuelle Infos.

(Quelle: DB)