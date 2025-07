Trier: Mann wegen Feuerwerk am Hals gepackt und zu Boden geworfen – Prozessbeginn

TRIER. Am 15. Juli 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Körperverletzung an Silvester wegen Streits um Feuerwerk.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 24-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, in der Silvesternacht 2024/2025 eine andere Person am Hals gefasst und zu Boden geworfen zu haben, weil diese Feuerwerkskörper in der Nähe seines Autos gezündet haben soll. Der Geschädigte habe hierdurch ein Schleudertrauma sowie eine Prellung der Brust- und Lendenwirbelsäule erlitten. (Quelle: Amtsgericht Trier)